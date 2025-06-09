АВС: Войска Нацгвардии прибывают в Лос-Анджелес

Войска Национальной гвардии начали прибывать в Лос-Анджелес на фоне протестов, которые бушуют в городе из-за массовых задержаний нелегальных мигрантов. Об этом информирует телекомпания ABC.
Сообщается, что национальные гвардейцы, а также их техника находились неподалеку от городской администрации уже в 04.00, что соответствует 14.00 по московскому времени.
Напомним, массовые протесты мигрантов разгорелись в Лос-Анджелесе в конце недели. Мигранты выступают против того, чтобы их депортировали.
После этого президент США Дональд Трамп отправил 2000 военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов мигрантов. В Белом доме допустили, что дело может не ограничиться этим и дойдет до использования морпехов против протестующих.
Также Трамп заявил, что в США будет официально запрещено носить маски во время протестных акций.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Сербии и другим балканским странам принимать депортируемых из Штатов нелегальных мигрантов.