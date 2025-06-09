Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что у него нет шансов одержать победу в конфликте с Россией, поэтому всеми силами пытается втянуть в него НАТО. Такое мнение выразил сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл в интервью радиостанции WABC.
«В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этой войне самостоятельно. Он понимает, что проигрывает», — отметил он.
Сенатор напомнил и о недавней атаке украинских националистов по российским военным аэродромам. Он считает, что такими действиями киевский режим намеренно идет на эскалацию конфликта.
Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявлял, что в ударах Украины по аэродромам на территории РФ Киеву помогал блок НАТО. Это, по его мнению, была очередная попытка сорвать мирные переговоры.
«МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки творится неразбериха по поводу позиции по украинскому кризису., так как с одной стороны администрация Трампа выступает за мирное урегулирование, а с другой — на Украину были отправлены «псы войны» — русофобские сенаторы.