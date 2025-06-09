В США заявили о проигрыше Зеленского и втягивании НАТО

«МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки творится неразбериха по поводу позиции по украинскому кризису., так как с одной стороны администрация Трампа выступает за мирное урегулирование, а с другой — на Украину были отправлены «псы войны» — русофобские сенаторы.