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В США заявили о проигрыше Зеленского и втягивании НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что у него нет шансов одержать победу в конфликте с Россией, поэтому всеми силами пытается втянуть в него НАТО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что у него нет шансов одержать победу в конфликте с Россией, поэтому всеми силами пытается втянуть в него НАТО. Такое мнение выразил сенатор США от Республиканской партии Томми Табервилл в интервью радиостанции WABC.

«В этом нет никаких сомнений, потому что он не может выиграть в этой войне самостоятельно. Он понимает, что проигрывает», — отметил он.

Сенатор напомнил и о недавней атаке украинских националистов по российским военным аэродромам. Он считает, что такими действиями киевский режим намеренно идет на эскалацию конфликта.

Ранее представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк заявлял, что в ударах Украины по аэродромам на территории РФ Киеву помогал блок НАТО. Это, по его мнению, была очередная попытка сорвать мирные переговоры.

«МК» писал, что в Соединенных Штатах Америки творится неразбериха по поводу позиции по украинскому кризису., так как с одной стороны администрация Трампа выступает за мирное урегулирование, а с другой — на Украину были отправлены «псы войны» — русофобские сенаторы.