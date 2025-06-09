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Клишас заявил о денацификации еще одного региона Украины

Российские войска из группировки «Центр» начали активную денацификацию Днепропетровской области Украины.

Российские войска из группировки «Центр» начали активную денацификацию Днепропетровской области Украины. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал политик.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС России в ходе успешных наступательных действий вышли на западные границы Донецкой Народной Республики и начали продвижение по территории Днепропетровской области.

В ходе первых сражений по освобождению Днепропетровщины потери понесли более 10 укронацистских бригад. Боевики потеряли более 500 человек, боевую технику, в том числе западного производства.