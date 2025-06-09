Российские войска из группировки «Центр» начали активную денацификацию Днепропетровской области Украины. Об этом заявил сенатор Андрей Клишас в своем телеграм-канале.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал политик.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС России в ходе успешных наступательных действий вышли на западные границы Донецкой Народной Республики и начали продвижение по территории Днепропетровской области.
В ходе первых сражений по освобождению Днепропетровщины потери понесли более 10 укронацистских бригад. Боевики потеряли более 500 человек, боевую технику, в том числе западного производства.