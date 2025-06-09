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Трамп сам споткнулся на трапе самолета, как Байден

Президент США Дональд Трамп, который ранее подшучивал над своим предшественником Джо Байденом, сам стал участником неловкого момента, споткнувшись при подъеме по трапу самолета.

Президент США Дональд Трамп, который ранее подшучивал над своим предшественником Джо Байденом, сам стал участником неловкого момента, споткнувшись при подъеме по трапу самолета. Видео этого инцидента быстро распространилось в социальных сетях.

Событие произошло в аэропорту Морристауна в штате Нью-Джерси, где Трамп провел выходные, играя в гольф. По пути обратно в Вашингтон 78-летний президент пообщался с журналистами из пресс-пула Белого дома. Участники мероприятия отметили, что его сопровождал госсекретарь Марко Рубио, однако о происшествии на трапе не было сказано ни слова.

Позже в социальных сетях появилось видео, на котором Трамп спотыкается, поднимаясь по лестнице, но помощь секретной службы ему не понадобилась. В этом же видео запечатлен момент, когда 54-летний Рубио, следовавший за Трампом, также споткнулся на трапе.

Ранее Трамп не раз насмехался над 82-летним Байденом за его частые оговорки, ошибки и падения на публичных мероприятиях.