Трамп сам споткнулся на трапе самолета, как Байден

Событие произошло в аэропорту Морристауна в штате Нью-Джерси, где Трамп провел выходные, играя в гольф. По пути обратно в Вашингтон 78-летний президент пообщался с журналистами из пресс-пула Белого дома. Участники мероприятия отметили, что его сопровождал госсекретарь Марко Рубио, однако о происшествии на трапе не было сказано ни слова.