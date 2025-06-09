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Хассет: США попросят Китай увеличить экспорт редкоземельных металлов

Вашингтон намерен просить Китай вернуть экспорт магнитов и редкоземельных минералов на уровень марта 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты на предстоящих переговорах с Китаем намерены просить об увеличении экспорта редкоземельных металлов.

«Мы хотим, чтобы редкоземельные металлы, магниты, которые очень важны для сотовых телефонов и всего остального, поступали так же, как до начала апреля», — сказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в эфире телеканала CBS.

Встреча делегаций США и Китая состоится в Лондоне в понедельник 9 июня, на повестке дня будет урегулирование торговых разногласий.

Напомним, в апреле китайские власти расширили экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов. Это стало ответом на введенные США пошлины в отношении товаров из Китая.

Как Китай жестоко врезал по военной сфере США, ограничив экспорт редкоземельных металлов, читайте здесь на KP.RU.

При этом американский лидер Дональд Трамп обвинил Китай в реакции на пошлины не по правилам.