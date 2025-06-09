Иран угрожает сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Камалванди подчеркнул, что Иран уже подготовил список вопросов для обсуждения с МАГАТЭ. По его словам, часть из них будет касаться технических аспектов, а другая — формата взаимодействия с агентством.
«МАГАТЭ не должно ожидать продолжения столь широкого и откровенного сотрудничества с Ираном, которое имело место ранее», — отметил он.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений западных СМИ о том, что на предстоящем заседании Совета управляющих МАГАТЭ Иран обвинят в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия. Это может стать первым подобным случаем за последние два десятилетия. Заседание Совета запланировано на следующую неделю.
Ранее Life.ru писал, что Кремль признал за Ираном право использовать «мирный атом». У России нет оснований в чём-либо обвинять Иран, ведь власти страны не раз говорили об отсутствии планов иметь ядерное оружие. В то же время в российском МИД отметили, что Москва видит стремление США к сделке с Тегераном по ядерной программе.