Иран угрожает сократить сотрудничество с МАГАТЭ

Ранее Life.ru писал, что Кремль признал за Ираном право использовать «мирный атом». У России нет оснований в чём-либо обвинять Иран, ведь власти страны не раз говорили об отсутствии планов иметь ядерное оружие. В то же время в российском МИД отметили, что Москва видит стремление США к сделке с Тегераном по ядерной программе.