Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Слова спортсмена приводит телеканал ВВС.
Боксер предложил американскому лидеру недельный тур в Незалежную, чтобы самолично увидеть то, что происходит в бывшей советской республике. Для этого Усик готов предоставить Трампу свой дом.
«Советую Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моем доме. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил боксер.
Усик уже давно перестал быть чисто спортивной фигурой. Два года назад он даже заявлял о своих амбициях на президентский пост. Но через год отказался от главенства над украинцами. Однако разномастные эксперты неоднократно помещали его в списки возможных кандидатов на замену главе киевского режима Владимира Зеленского.