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Украинский боксер Усик предложил отдать свой дом Трампу

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа приехать на Украину.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинский боксер Александр Усик пригласил президента США Дональда Трампа приехать на Украину. Слова спортсмена приводит телеканал ВВС.

Боксер предложил американскому лидеру недельный тур в Незалежную, чтобы самолично увидеть то, что происходит в бывшей советской республике. Для этого Усик готов предоставить Трампу свой дом.

«Советую Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моем доме. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил боксер.

Усик уже давно перестал быть чисто спортивной фигурой. Два года назад он даже заявлял о своих амбициях на президентский пост. Но через год отказался от главенства над украинцами. Однако разномастные эксперты неоднократно помещали его в списки возможных кандидатов на замену главе киевского режима Владимира Зеленского.