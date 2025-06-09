Украинский боксер Усик предложил отдать свой дом Трампу

Усик уже давно перестал быть чисто спортивной фигурой. Два года назад он даже заявлял о своих амбициях на президентский пост. Но через год отказался от главенства над украинцами. Однако разномастные эксперты неоднократно помещали его в списки возможных кандидатов на замену главе киевского режима Владимира Зеленского.