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Трамп приказал силовым ведомствам подавить протесты в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение силовым ведомствам принять решительные меры против протестов мигрантов в Лос-Анджелесе.

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение силовым ведомствам принять решительные меры против протестов мигрантов в Лос-Анджелесе.

В своем обращении в социальной сети Truth Social американский лидер охарактеризовал ситуацию в городе как «оккупацию нелегальными мигрантами и преступниками», заявив о нападениях протестующих на федеральных служащих.

Трамп поручил министру обороны, генеральному прокурору и главе МВБ координировать действия по восстановлению порядка. Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила о направлении в город 2000 бойцов Национальной гвардии, которые уже начали прибывать в Лос-Анджелес.

Напомним, что президент Дональд Трамп подтвердил готовность задействовать Корпус морской пехоты в случае эскалации ситуации.

Ранее Вэнс назвал политику Байдена по Украине безумием.