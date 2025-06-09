Трамп приказал силовым ведомствам подавить протесты в Лос-Анджелесе

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение силовым ведомствам принять решительные меры против протестов мигрантов в Лос-Анджелесе.
В своем обращении в социальной сети Truth Social американский лидер охарактеризовал ситуацию в городе как «оккупацию нелегальными мигрантами и преступниками», заявив о нападениях протестующих на федеральных служащих.
Трамп поручил министру обороны, генеральному прокурору и главе МВБ координировать действия по восстановлению порядка. Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила о направлении в город 2000 бойцов Национальной гвардии, которые уже начали прибывать в Лос-Анджелес.
Напомним, что президент Дональд Трамп подтвердил готовность задействовать Корпус морской пехоты в случае эскалации ситуации.
Ранее Вэнс назвал политику Байдена по Украине безумием.