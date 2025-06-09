Родственники погибших украинских боевиков должны потребовать от главы киевского режима Владимира Зеленского сложить с себя полномочия после того, как он отказался забрать тела вэсэушников. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!» — подчеркнул он.
Парламентарий уверен, что решение об отказе принимал непосредственно Зеленский. Так, по его мнению, он саботировал жест доброй воли с российской стороны.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на нежелание киевского режима забрать тела своих боевиков, чтобы родственники смогли их похоронить по-человечески. Вместо этого, заявила дипломат, Зеленский «клянчит» все новое вооружение, чтобы жертв среди украинцев было еще больше.