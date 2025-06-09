В Раде потребовали устроить бунт из-за мертвых солдат ВСУ

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на нежелание киевского режима забрать тела своих боевиков, чтобы родственники смогли их похоронить по-человечески. Вместо этого, заявила дипломат, Зеленский «клянчит» все новое вооружение, чтобы жертв среди украинцев было еще больше.