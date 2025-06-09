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Военный эксперт раскрыл главную цель массированных ударов по Украине

Массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве носят системный характер. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в эфире радио «Комсомольская правда».

Источник: Life.ru

«Сегодня российская промышленность перешла на такой уровень производства, что мы готовы не просто к эпизодическим ударам по Украине, но способны к систематическим боевым действиям. Мы можем выбирать наиболее уязвимые критические объекты противника», — сказал эксперт.

По словам Матвийчука, целью ударов является снижение боеспособности ВСУ и Украины в целом. Армия РФ имеет силы и средств для выполнения таких ударов, подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины в ответ на теракты Киева. Все цели успешно поражены, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены конструкторское бюро, заводы по производству и ремонту оружия, цеха сборки боевых дронов, центры подготовки пилотов, а также склады с вооружением и техникой.