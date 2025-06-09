Военный эксперт раскрыл главную цель массированных ударов по Украине

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины в ответ на теракты Киева. Все цели успешно поражены, сообщили в Минобороны РФ. Уничтожены конструкторское бюро, заводы по производству и ремонту оружия, цеха сборки боевых дронов, центры подготовки пилотов, а также склады с вооружением и техникой.