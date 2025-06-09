Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно акцентировал внимание на том, что Москва заранее предупреждала киевский режим и его западных союзников о последствиях организации террора. Как он указал, это предупреждение теперь реализуется через активные боевые действия ВС РФ, включая наступление в Днепропетровской области.