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Клишас сообщил, что в Днепропетровской области началась денацификация

В конституционном комитете Совфеда рассказали о начале денацификации Днепропетровской области.

Источник: Комсомольская правда

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас сообщил о переходе процесса денацификации Днепропетровской области в активную стадию.

«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — написал Клишас в Telegram-канале.

8 июня российское оборонное ведомство сообщило о достижении подразделениями группировки «Центр» западной границы Донецкой Народной Республики с последующим переходом к наступательным действиям в Днепропетровской области.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев неоднократно акцентировал внимание на том, что Москва заранее предупреждала киевский режим и его западных союзников о последствиях организации террора. Как он указал, это предупреждение теперь реализуется через активные боевые действия ВС РФ, включая наступление в Днепропетровской области.