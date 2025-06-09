Указы Трампа вступают в силу: вот кого не пустят в США с 9 июня

Указ президента США Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для граждан ряда стран вступает в силу в понедельник 9 июня. Список длинный. Полный запрет на въезд установлен для граждан 12 стран, а частичные ограничения на получение виз — для граждан еще семи государств.
С понедельника въехать в США будет невозможно с паспортом Афганистана, Республики Конго, Чада, Мьянмы, Эритреи, Экваториальной Гвинеи, Ирана, Гаити, Ливии, Судана, Сомали и Йемена. Ограничительные меры коснутся граждан Кубы, Бурунди, Съерра-Леоне, Лаоса, Туркменистана, Венесуэлы и Того. Причем речь идет как о желающих эмигрировать в США, так и туристов, трудовых мигрантов и людей, планирующих деловые поездки.
Эти списки могли быть еще длиннее — ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривала введение запрета на въезд в США в отношении граждан более чем 40 стран. В том числе предполагалось ввести частичные ограничения для посещения Штатов для граждан России и Белоруссии.
При этом суд заблокировал указ Трампа о запрете на въезд иностранных студентов Гарварда, отметив, что это решение нанесет немедленный и непоправимый ущерб.
Тем временем массовые протесты мигрантов разгорелись в Лос-Анджелесе в конце недели. Мигранты выступают против того, чтобы их депортировали. После этого президент США Дональд Трамп отправил 2000 военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления выступлений.