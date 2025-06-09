Указы Трампа вступают в силу: вот кого не пустят в США с 9 июня

Эти списки могли быть еще длиннее — ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривала введение запрета на въезд в США в отношении граждан более чем 40 стран. В том числе предполагалось ввести частичные ограничения для посещения Штатов для граждан России и Белоруссии.