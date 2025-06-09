Чешские спецслужбы начали подготовку к прибытию в страну людей, воюющих на Украине

Чешские спецслужбы начали подготовку к возможному прибытию в страну лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. Речь идет не только о гражданах Чехии, воевавших в конфликте, но и об украинских военных, которые могут приехать в республику для воссоединения с семьями. Об этом сообщило издание Novinky.