Чешские спецслужбы начали подготовку к прибытию в страну людей, воюющих на Украине

Чешские спецслужбы начали подготовку к возможному прибытию в страну лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. Речь идет не только о гражданах Чехии, воевавших в конфликте, но и об украинских военных, которые могут приехать в республику для воссоединения с семьями. Об этом сообщило издание Novinky.
По данным источника, власти создали рабочую группу для оценки потенциальных угроз, связанных с возвращением таких людей. Среди основных рисков называют проблемы с адаптацией бывших военных к мирной жизни, возможные психологические расстройства, а также риск проникновения агентов иностранных государств, которые могут воспользоваться программой воссоединения семей в своих целях.
Согласно статистике, с 2023 года по май 2025-го президент Чехии Петр Павел одобрил 71 заявку на участие граждан в боевых действиях за рубежом. Все они планировали вступить в украинскую армию. При этом 147 заявлений были отклонены, однако некоторые чехи отправились воевать самостоятельно, нарушив закон.
За службу в иностранных вооруженных формированиях им грозит до 10 лет тюрьмы, а в случае связей с террористическими группировками срок может превысить 20 лет.
Ранее сообщалось, что финская оппозиция раскритиковала увеличение военных расходов до 5% ВВП.