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Украинский боксёр Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине

Украинский боксёр Александр Усик пригласил американского лидера Дональда Трампа провести неделю в своём доме на Украине. Предложение он озвучил в эфире британского телеканала Би-би-си.

Источник: Life.ru

«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моём доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил спортсмен.

Ранее Life.ru писал, что 19 июля пройдёт бой-реванш между Усиком и Дэниелем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. 38-летний Усик одержал 23 победы без поражений. Он будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.