Визит Мерца к Трампу сравнили с поездкой жениха к суровой тёще

Как говорится в статье, первый зарубежный визит новоиспечённого немецкого канцлера Мерца в Вашингтон был призван подтвердить крепость трансатлантических связей и склонить американскую администрацию к ужесточению курса в отношении России. Однако президент США Дональд Трамп отреагировал скептически, заявив, что санкционное давление теряет эффективность из-за адаптации российской экономики.
Общественная реакция на встречу двух лидеров оказалась неоднозначной. Особое внимание привлёк сдержанный приём Мерца в аэропорту, который многие расценили как знак пренебрежения со стороны Белого дома. Этот эпизод резко контрастировал с ожиданиями Берлина, рассчитывавшего на более тёплый прием и содержательные переговоры.
Немецкое издание Tageszeitung провело колкую параллель, сравнив дипломатическую миссию канцлера с визитом к будущей тёще: «Мерц прибыл в Вашингтон с надеждами, словно жених, пытающийся произвести впечатление на суровую свекровь. Этот визит должен был стать ключевым моментом в его карьере, но вместо триумфа он столкнулся с холодной расчётливостью».
Издание подчёркивает, что одной из главных целей канцлера было возвращение Германии статуса самостоятельного союзника США, способного отстаивать собственную позицию даже в условиях расхождения интересов. Однако отсутствие значимых договорённостей по итогам переговоров ставит под сомнение успех этой миссии. В связи с этим Мерц удостаивается звания «антигероя недели».
Ранее Life.ru писал, что совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в «шоу одного человека». Журналисты отметили, что Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд из 40, тогда как Трамп выступал в течение 36 минут. Они также указали, что канцлер присутствовал, но в Овальном кабинете его почти не замечали, а американские СМИ не проявляли к нему интереса.