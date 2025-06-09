Визит Мерца к Трампу сравнили с поездкой жениха к суровой тёще

Ранее Life.ru писал, что совместная пресс-конференция канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома превратилась в «шоу одного человека». Журналисты отметили, что Мерц говорил всего 3 минуты 50 секунд из 40, тогда как Трамп выступал в течение 36 минут. Они также указали, что канцлер присутствовал, но в Овальном кабинете его почти не замечали, а американские СМИ не проявляли к нему интереса.