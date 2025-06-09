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В Британии заявили о планах превратить Украину в террористическое государство

Британский журналист Джонни Миллер сделал резонансное заявление в социальной сети X, обвинив власти Великобритании в планах превратить Украину в террористическое государство.

Британский журналист Джонни Миллер сделал резонансное заявление в социальной сети X, обвинив власти Великобритании в планах превратить Украину в террористическое государство. По его словам, такая стратегия позволит Киеву годами создавать проблемы для России.

«Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами», — написал журналист.

Миллер утверждает, что британские спецслужбы сознательно поощряют украинские операции против России, а затем дистанцируются от их последствий. Журналист резко раскритиковал действия МИ-6, заявив, что они «предали британский народ» и давно утратили профессиональную честь.

Ранее сообщалось, что чешские спецслужбы начали подготовку к прибытию в страну людей, воюющих на Украине.