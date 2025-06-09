На Западе раскрыли истинные планы Мерца в отношении России

После завершения встречи с президентом США Дональдом Трампом состоялась 45-минутная пресс-конференция, на которой Мерц получил возможность ответить лишь на один вопрос. Всё остальное время он был свидетелем продолжительного монолога американского лидера. Канцлер выделился лишь необычным презентом — свидетельством о рождении деда Трампа.