Эксперт назвал шкуродёрством позицию Киева после отказа забрать тела погибших

«На самом деле это связано с тем, что 6000 погибших — это, во-первых, удар по внутренней аудитории, потому что они заявляют, что наносят российским войскам большие потери. Но самое главное — теперь им необходимо признать этих людей погибшими и выплатить компенсации их семьям. Уже многих удалось идентифицировать, и общая сумма выплат родственникам может составить порядка двух миллиардов евро», — пояснил эксперт в разговоре с URA.ru.