Губернатор Калифорнии Ньюсом потребовал от Пентагона отменить развертывание Нацгвардии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился к министру обороны США с просьбой отменить решение о развертывании Национальной гвардии в Лос-Анджелесе и вернуть контроль над войсками штату. Об этом он сообщил в социальной сети X.
«Проблем не было, пока не вмешался Трамп», — отметил Ньюсом.
Губернатор считает, что такое решение со стороны федеральных властей может «значительно усугубить ситуацию».
8 июня рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса привел к столкновениям с протестующими. Представители администрации президента расценили протесты в Лос-Анджелесе как «мятеж против закона».
Президент Дональд Трамп обвинил губернатора Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в неспособности справиться с ситуацией. В ответ Ньюсом охарактеризовал решение президента о направлении двух тысяч бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для разгона протестов как «преднамеренное подстрекательство».