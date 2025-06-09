Демешин назвал порт Ванино ключом к экспорту в страны АТР

В Хабаровском крае почти в полтора раза увеличится грузооборот терминала «Дальтрансуголь» в посёлке Ванино, — сообщает телеграм-канал Демешин.
С июня здесь запущены новые мощности, которые позволяют обрабатывать до 33 миллионов тонн груза в год. Это часть масштабной модернизации Восточного полигона РЖД, направленной на рост экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Губернатор Дмитрий Демешин лично проверил готовность железнодорожной и портовой инфраструктуры. «Готовые причалы могут принимать бункерные суда свыше 300 метров. Это позволит России переваливать и продавать больше грузов, не только уголь. Мы ставим задачу строить универсальные мощности», — отметил глава региона.
На терминале продолжается строительство ветрозащитных экранов, которые препятствуют распространению угольной пыли. Демешину продемонстрировали работу современных стакер-реклаймеров и систему пылеподавления, а также обсудили перспективу наращивания оборота до 40 млн тонн в год.
Новая железнодорожная ветка длиной 600 метров соединила порт с Дальневосточной магистралью. «Важно развивать не только БАМ, но и портовую инфраструктуру», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что край не только экспортирует буринский и бургалугский уголь, но и снижает нагрузку на Восточный полигон за счёт логистической оптимизации.
По итогам совещания на терминале стороны подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. «Это и выполнение поручения президента, и развитие региона, и налоги в край», — подчеркнули участники встречи, — сообщает пресс-служба губернатора.