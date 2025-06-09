Демешин назвал порт Ванино ключом к экспорту в страны АТР

Новая железнодорожная ветка длиной 600 метров соединила порт с Дальневосточной магистралью. «Важно развивать не только БАМ, но и портовую инфраструктуру», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что край не только экспортирует буринский и бургалугский уголь, но и снижает нагрузку на Восточный полигон за счёт логистической оптимизации.