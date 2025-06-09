Порошенко заявил, что знает Трампа, и дал совет для переговоров с ним

Ранее работавший с Порошенко экс-чиновник, имя которого не названо, сказал газете, что команда бывшего президента чаще стала использовать нарратив, сходный с трамповским: что если бы Порошенко вновь был избран президентом, конфликта на Украине бы не было. Трамп не раз говорил, что будь он главой государства, боевые действия на начались бы.