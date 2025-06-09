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Губернаторы 22 штатов осудили действия Трампа по отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес

Губернаторы 22 американских штатов, представляющие Демократическую партию, резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа задействовать подразделения Национальной гвардии Калифорнии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Губернаторы 22 американских штатов, представляющие Демократическую партию, резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа задействовать подразделения Национальной гвардии Калифорнии для подавления протестов в Лос-Анджелесе. В совместном заявлении они назвали эти действия тревожным злоупотреблением президентскими полномочиями.

По мнению губернаторов, включая глав Висконсина, Нью-Йорка, Мичигана и других штатов, развертывание национальной гвардии без согласования с губернатором штата создает опасный прецедент. Они подчеркнули, что согласно законодательству, губернаторы являются главнокомандующими нацгвардии в своих штатах.

Особую критику вызвали угрозы Трампа привлечь Корпус морской пехоты для борьбы с беспорядками. Губернаторы расценили это как демонстрацию недоверия к местным правоохранительным органам. В заявлении выражена поддержка губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который уверен в способности местных властей справиться с ситуацией без федерального вмешательства.

Ранее в Британии заявили о планах превратить Украину в террористическое государство.