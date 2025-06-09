Губернаторы 22 штатов осудили действия Трампа по отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес

Особую критику вызвали угрозы Трампа привлечь Корпус морской пехоты для борьбы с беспорядками. Губернаторы расценили это как демонстрацию недоверия к местным правоохранительным органам. В заявлении выражена поддержка губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, который уверен в способности местных властей справиться с ситуацией без федерального вмешательства.