ВС РФ уничтожили 26 из 31 танка Abrams, поставленных из США

Американские танки M1 Abrams поступили на вооружение ВСУ в рамках военной помощи, о которой в январе 2023 года объявил тогдашний президент США Джо Байден. Эти боевые машины, названные в честь генерала Крейтона Абрамса, считаются основными танками армии США. Первые серийные экземпляры были выпущены в 1980 году, а последняя модернизированная версия M1A2 SEP V3, оснащенная комплексом активной защиты Trophy, начала поступать в войска в 2020 году.