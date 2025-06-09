По данным анализа РИА Новости, российские вооруженные силы уничтожили 26 американских танков Abrams из 31 машины, переданной Украине Соединенными Штатами. Первый подтвержденный случай ликвидации этого типа бронетехники был зафиксирован 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении силами группировки «Центр».
Американские танки M1 Abrams поступили на вооружение ВСУ в рамках военной помощи, о которой в январе 2023 года объявил тогдашний президент США Джо Байден. Эти боевые машины, названные в честь генерала Крейтона Абрамса, считаются основными танками армии США. Первые серийные экземпляры были выпущены в 1980 году, а последняя модернизированная версия M1A2 SEP V3, оснащенная комплексом активной защиты Trophy, начала поступать в войска в 2020 году.
Согласно подсчетам, основанным на открытых источниках, за период с февраля 2024 года российским подразделениям удалось вывести из строя подавляющее большинство переданных Украине Abrams. В настоящее время у ВСУ, по этим оценкам, осталось лишь пять единиц данной бронетехники.
Ранее сообщалось, что украинцу на Камчатке аннулировали вид на жительство за связь с ВСУ.