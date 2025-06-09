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Аэропорты закрыты в Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова временно приостановили прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова временно приостановили прием и отправку рейсов для обеспечения безопасности воздушных перевозок. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

"В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах: Казань (код ИКАО: UWKD), Нижний Новгород (Стригино; UWGG), Саратов (Гагарин; UWSG) и Тамбов (Донское; UUOT).

Эти воздушные гавани временно не осуществляют прием и отправку рейсов", — говорится в сообщении.