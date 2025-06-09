В случае освобождения российскими войсками Днепропетровской области может обратиться крахом для киевского режима. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Если бы русские получили контроль над Днепропетровским регионом, то, по моему мнению, это был бы смертельный удар для Украины», — отметил он.
Меркурис предположил дальнейшую судьбу Незалежной без Днепропетровщины. Он считает, что Украины просто не смогла бы выжить без этого региона в будущем. Поэтому сражения за эту область является переломным моментом конфликта, резюмировал эксперт.
Накануне в Минобороны РФ сообщали, что ВС России в ходе успешных наступательных действий вышли на западные границы Донецкой Народной Республики и начали продвижение по территории Днепропетровской области.
Ранее «МК» писал, что, по мнению сенатора Андрея Клишаса, российские войска из группировки «Центр» начали активную денацификацию Днепропетровской области Украины.