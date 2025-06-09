Синдром Байдена: Трамп повторил знаменитый конфуз своего предшественника

Президента США Дональда Трампа настиг синдром Байдена: он прилюдно и в присутствии журналистов споткнулся, поднимаясь по трапу «борта номер один». Американская сеть кабельного и спутникового телевидения S-CPAN опубликовала видео, на котором Трамп совершает именно то, за что неоднократно осуждал и высмеивал своего предшественника Джо Байдена.
Спотыкающегося Трампа засняли с разных ракурсов. Если S-CPAN показывает только, как президент, почти скрытый за перилами, резко дёргается вниз, через секунду выпрямляется и бодро продолжает топать по лестнице, то другие источники опубликовали более откровенное видео. Конфузный подъем Трампа по трапу, запечатленный сзади, выглядел так: американский лидер неловко ставит левую ногу, которая срывается со ступеньки так, что ему приходится опереться на лестницу левой рукой, почти встав на четвереньки. После этого Трамп восстановил равновесие и уже без приключений закончил подъем.
На этом приключения на лестнице не закончились: поднимающийся вслед за Трампом госсекретарь Марко Рубио тоже запнулся, правда, уже на другой ступеньке.
Напомним, во время предвыборной кампании Трамп всячески подчеркивал, что находится в гораздо лучшей физической форме, чем его оппонент Джо Байден, который как раз не раз становился объектом насмешек из-за того, что спотыкался, допускал нелепые оговорки, терялся в пространстве и здоровался с пустотой. Самым известным стал инцидент, когда Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт борта № 1. Этот случай быстро разошелся на мемы.
На предвыборных дебатах с Трампом в 2024 году Байден действительно выглядел жалко на контрасте с бодрым соперником. Впоследствии он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.
Впрочем, и сам Трамп не раз попадал в нелепые ситуации и вел себя неподобающе своему статусу.
Так, во время своего первого президентского срока на борт № 1 Трамп уверенно поднялся с куском туалетной бумаги, прилипшим к ботинку. Американцы, конечно, не удержались от шуток.
В 2019 году Трамп во время официального визита в Великобританию нарушил строгие правила этикета британского королевского двора. Он положил руку на спину королеве и даже похлопал ее по плечу, назвав ее «великой, великой женщиной». Физические контакты подобного рода запрещены дворцовым протоколом.