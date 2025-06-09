Синдром Байдена: Трамп повторил знаменитый конфуз своего предшественника

Спотыкающегося Трампа засняли с разных ракурсов. Если S-CPAN показывает только, как президент, почти скрытый за перилами, резко дёргается вниз, через секунду выпрямляется и бодро продолжает топать по лестнице, то другие источники опубликовали более откровенное видео. Конфузный подъем Трампа по трапу, запечатленный сзади, выглядел так: американский лидер неловко ставит левую ногу, которая срывается со ступеньки так, что ему приходится опереться на лестницу левой рукой, почти встав на четвереньки. После этого Трамп восстановил равновесие и уже без приключений закончил подъем.