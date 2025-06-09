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Закупка систем Patriot для Зеленского важнее возвращения тел погибших

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг резкой критике нынешнего лидера страны Владимира Зеленского за его призывы к США о поставках систем ПВО Patriot.

Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин подверг резкой критике нынешнего лидера страны Владимира Зеленского за его призывы к США о поставках систем ПВО Patriot. В эфире YouTube-канала эксперт заявил, что такие требования показывают неверные приоритеты украинского руководства.

По мнению Соскина, Зеленский демонстрирует готовность тратить средства на дорогостоящие системы ПВО, в то время как вопрос возвращения тел погибших военнослужащих остается без должного финансирования. Экс-советник утверждает, что финансовые институты Украины предупреждали президента о невозможности таких расходов, однако руководство страны продолжает наращивать военные закупки.

Экс-советник также дал негативную оценку всей системе власти, сложившейся при Зеленском. Он охарактеризовал ее как коррумпированную и нежизнеспособную, прогнозируя скорый крах такой модели управления.

«Система просто прогнила, она абсолютно разложена, коррумпирована, бандитизирована. Это агония. Такие системы долго не живут», — заключил Соскин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили 26 из 31 танка Abrams, поставленных из США.