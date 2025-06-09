По мнению Соскина, Зеленский демонстрирует готовность тратить средства на дорогостоящие системы ПВО, в то время как вопрос возвращения тел погибших военнослужащих остается без должного финансирования. Экс-советник утверждает, что финансовые институты Украины предупреждали президента о невозможности таких расходов, однако руководство страны продолжает наращивать военные закупки.