В Израиле рассказали о судьбе судна с Гретой Тунберг

«Селфи-яхта» «знаменитостей» благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны", — говорится в сообщении.
В израильском МИД обвинили Тунберг в попытке устроить провокацию, однако заявили, что гуманитарный груз, который был на борту, все же будет направлен в сектор Газа через «реальные гуманитарные каналы».
Ранее в ночь на понедельник агентство Рейтер сообщило, что израильские военные поднялись на борт судна «Мадлен», на котором Тунберг и другие волонтеры направлялись в сектор Газа, связь с судном была потеряна.
Во «Флотилии свободы» заявили о «нападении» на судно в международных водах. К судну, как утверждается, приблизились беспилотники, которые обрызгали его неизвестным веществом белого цвета с раздражающим действием.
Парусное судно «Мадлен», на котором находится Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале «Игра престолов», и еще порядка десяти пропалестинских активистов, направлялся к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в анклав с гуманитарной миссией.
Израильская гостелерадиокомпания Kan отметила, что военные могут отбуксировать судно в порт Ашдод, а самих активистов арестовать. Власти Израиля воспринимают эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса.