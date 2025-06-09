Члены судна Madleen с Тунберг на борту похищены ВС Израиля

Члены экипажа судна Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, были захвачены израильскими военными, сообщает коалиция «Флотилия свободы». По их информации, связь с командой была утрачена.
Издание The Times of Israel информирует, что ВМС Израиля через громкоговоритель дали указание активистам изменить курс из-за их приближения к закрытой зоне.
Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что судно с Гретой Тунберг направляется к берегам Израиля, и все пассажиры вернутся в свои страны.
Ранее сообщалось, что на корабле с Гретой Тунберг на борту объявили тревогу.