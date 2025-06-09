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Члены судна Madleen с Тунберг на борту похищены ВС Израиля

Члены экипажа судна Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, были захвачены израильскими военными, сообщает коалиция «Флотилия свободы».

Члены экипажа судна Madleen, на борту которого находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг, были захвачены израильскими военными, сообщает коалиция «Флотилия свободы». По их информации, связь с командой была утрачена.

Издание The Times of Israel информирует, что ВМС Израиля через громкоговоритель дали указание активистам изменить курс из-за их приближения к закрытой зоне.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что судно с Гретой Тунберг направляется к берегам Израиля, и все пассажиры вернутся в свои страны.

Ранее сообщалось, что на корабле с Гретой Тунберг на борту объявили тревогу.