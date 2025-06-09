Стало известно, как американцы относятся к иммиграционной политике Трампа

Большинство граждан США поддерживают взятый курс американским президентом Дональдом Трампом в вопросе иммиграционной политики. Но мнения разделились по поводу числа депортируемых и причин выдворения из страны, сообщает телеканал CBS на основе проведенного опроса.
«Иммиграционная политика по-прежнему пользуется широкой поддержкой со стороны республиканцев, но взгляды на нее также во многом были обусловлены различными точками зрения на то, кого и в каком количестве следует депортировать», — говорится в сообщении.
Так, 54% опрошенных поддерживают Трампа. Приблизительно такое же количество респондентов считают, что под депортацию подпадают те, кто является преступниками. Однако 47% уверены, что власти могут высылать и тех, кто к криминалу никакого отношения не имеет.
Более 60% респондентов отмечают, что необходимо предоставлять иммигрантам, которых собираются выслать из страны, право на защиту в суде. В опросе приняло участие около 2,5 тысячи взрослых американцев. Исследование проводилось до начала иммиграционных беспорядков в США.
Ранее «МК» писал, что президент США Трамп санкционировал развертывание 2000 военнослужащих национальной гвардии в Лос-Анджелесе на фоне протестов против иммиграционной политики американских властей.