Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас о начале реализации программы денацификации в Днепропетровском регионе.
«Активная фаза денацификации Днепропетровской области началась», — следует из текста сообщения в Telegram-канале.
8 июня российское оборонное ведомство информировало о выходе танковых подразделений 90-й дивизии (группировка «Центр») к западным рубежам Донецкой Народной Республики с последующим переходом к наступательным операциям в Днепропетровском регионе.
По информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования на западной границе понесли значительные потери, включая до 530 человек личного состава, несколько единиц бронетехники (среди которых американские БТР М113 и семь боевых бронированных машин), четыре автомобиля, а также десять артиллерийских систем, в том числе американские 155-мм самоходные гаубицы «Paladin» и французские САУ «Caesar». Кроме того, в результате боевых действий был полностью уничтожен склад боеприпасов противника.
«Подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области», — сообщало ведомство.
Согласно оперативным данным, российские подразделения успешно провели наступательные операции против ВСУ в нескольких населенных пунктах, среди которых: Димитров, Красноармейск, Петровское, Новоторецкое, Новопавловка, Новониколаевка, Алексеевка, Новоукраинка и Новосергеевка.
Кроме этого, российские подразделения установили контроль над селом Федоровка, расположенным на западном побережье реки Мокрые Ялы. Этот стратегически важный населенный пункт находится на транспортной артерии, соединяющей Великую Новоселку с селом Комар, а также в непосредственной близости от автомагистрали, ведущей в центральные районы Днепропетровской области.
Накануне в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие освободили Зарю в Донецкой Народной Республике. Тогда добиться успехов удалось с помощью активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск.