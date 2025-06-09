По информации Минобороны России, украинские вооруженные формирования на западной границе понесли значительные потери, включая до 530 человек личного состава, несколько единиц бронетехники (среди которых американские БТР М113 и семь боевых бронированных машин), четыре автомобиля, а также десять артиллерийских систем, в том числе американские 155-мм самоходные гаубицы «Paladin» и французские САУ «Caesar». Кроме того, в результате боевых действий был полностью уничтожен склад боеприпасов противника.