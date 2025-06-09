В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз

«Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы», — подчеркнул помощник командующего войсками ВВО (по международному военному сотрудничеству) полковник Иван Тараев.