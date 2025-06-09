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В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз

В Хабаровске в штабе Восточного военного округа состоялась вторая планирующая конференция по подготовке российско-ланкийского военного учения, направленного на борьбу с международным терроризмом, сообщает ИА AmurMedia.

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Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В мероприятии от российской стороны приняли участие представители Восточного военного округа под руководством временно исполняющего обязанности командующего войсками ВВО, генерал-лейтенанта Михаила Носулева, со стороны Шри-Ланки — делегацию возглавил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Ведаж Вималарате.

В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз. Фото: Пресс-служба ВВО, Кирилл Стрыгин.

В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз. Фото: Пресс-служба ВВО, Кирилл Стрыгин.

В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз. Фото: Пресс-служба ВВО, Кирилл Стрыгин.

В Хабаровске готовят российско-ланкийские учения по нейтрализации террористических угроз. Фото: Пресс-служба ВВО, Кирилл Стрыгин.

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В рамках учений военнослужащим двух стран предстоит отработать алгоритмы управления и организацию взаимодействия при уничтожении незаконных вооруженных формирований в джунглях и городских условиях.

«Совместная отработка задач не только обогатит опыт двух стран, но и сформирует единые подходы к нейтрализации глобальных вызовов, прежде всего террористической угрозы», — подчеркнул помощник командующего войсками ВВО (по международному военному сотрудничеству) полковник Иван Тараев.

В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что дата проведения учения пока не разглашается.