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Боевые действия в Днепропетровской области стали ударом для Киева

Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ), вошедшие на территорию Днепропетровской области, нанесли символический и стратегический удар по Украине. Такую точку зрения высказала британская газета The Times.

Источник: Life.ru

Издание отметило, что активизация боевых действий в Днепропетровской области совпала с наступательными операциями Армии России на Сумщине и в Донецкой Народной Республике. Это говорит о скоординированности действий ВС РФ и усилении их позиций на фронте, пишет The Times.

Напомним, что накануне Минобороны РФ официально подтвердило информацию о заходе российских войск в Днепропетровскую область. По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают развивать наступление в регионе. Командир танкового полка Евгений Дараев был представлен к званию Героя России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал успешное продвижение Армии России, сообщив, что Киев наконец начинает осознавать «реалии на земле», так как не прислушался к предупреждениям о возможных последствиях.