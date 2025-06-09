Напомним, что накануне Минобороны РФ официально подтвердило информацию о заходе российских войск в Днепропетровскую область. По данным ведомства, подразделения группировки «Центр» достигли западной границы ДНР и продолжают развивать наступление в регионе. Командир танкового полка Евгений Дараев был представлен к званию Героя России. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал успешное продвижение Армии России, сообщив, что Киев наконец начинает осознавать «реалии на земле», так как не прислушался к предупреждениям о возможных последствиях.