Начатое наступление российских войск в Днепропетровской области может привести не только к потере этого региона, но и соседних. Такое мнение выразил отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис.
«Украинцы могут буквально потерять все. Возможно, даже не только территории до реки Днепр, хотя это, кажется, одна из главных целей России, но и соседние», — отметил он.
Боевые действия в Днепропетровщине могут заставить киевский режим начать договариваться. Не исключена, по мнению Дэвиса, и капитуляция.
Отставной офицер сообщил и о катастрофической ситуации в рядах ВСУ. По его данным, с каждым днем растет число дезертирств, так как боевики отказываются воевать против России. И это одно из обстоятельств, которое позволит упростить наступление ВС РФ.
Ранее «МК» писал, что освобождение российскими войсками Днепропетровской области может обратиться крахом для киевского режима, считает британский аналитик Александр Меркурис.