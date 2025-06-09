Действия Владимира Зеленского показывают, что американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot важнее для главы киевского режима, чем возвращение тел украинских солдат, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Эксперт прокомментировал критику украинского политика в адрес США за нежелание Вашингтона продать Киеву указанные установки противовоздушной обороны (ПВО).
«Получается так, что якобы на “Пэтриоты” деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских (военных — прим. ред.) — нет», — сказал он в своём видеоблоге.
Соскин считает, что киевский режим не получит эти ЗРК. По словам экс-советника, ситуация на Украине сигнализирует о том, что построенная Зеленским система власти находится на грани саморазрушения.
Он упомянул коррупцию и бандитизм, которые охватили страну.
«Это агония. Такие системы долго не живут», — добавил эксперт.
Напомним, 7 июня политолог Владимир Скачко в разговоре с aif.ru назвал маловероятным сценарий с протестами на Украине в связи с отказом Зеленского забирать тела погибших солдат ВСУ. Он напомнил, что киевский режим задействовал мощную карательную систему.