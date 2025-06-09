Чешские спецслужбы готовятся к возвращению военных, участвовавших в конфликте на Украине

Чешские спецслужбы разрабатывают меры по контролю за возвращением лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. Издание Novinky сообщает, что речь идёт не только о чешских гражданах, воевавших в составе различных формирований, но и об украинских военных, которые могут приехать в Чехию для воссоединения с семьями.