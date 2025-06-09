Украинские коллекторы просят РФ вернуть из плена должников из ВСУ

Российские спецслужбы начали получать запросы от украинских коллекторов на предмет возвращения из плена должников, служивших в ВСУ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС.
«Есть абсурдная история, когда с нами связались коллекторы, пытающиеся понять, как скоро будет обменян их должник, мобилизованный в ВСУ, и стоит ли ждать возврата долга», — говорится в сообщении.
Собеседник агентства отметил, что в последние месяцы кратно возросло количество обращений со стороны граждан РФ, которые пытаются найти своих украинских родственников, насильно мобилизованных в ВСУ. Также люди содействуют силовикам в вопросе сдачи их в плен.
Бывают случаи, говорит источник, когда обращаются и дезертиры, и уклонисты от мобилизации. Они хотят перейти на российскую сторону, чтобы избежать отправки на передовую или репрессий со стороны киевского режима.
Сообщается, что родня вэсэушников, которые находятся в Сумской области, уговаривает их сдаться в плен. Российские силовики только в мае получили свыше 3,5 тысячи обращений от родственников военнослужащих ВСУ.
Ранее «МК» писал, что перед началом штурма Богдановки в ДНР российские войска призывали противника сдаться. Делалось это при помощи разбрасываемых с БПЛА листовок, а также аудиоколонок.