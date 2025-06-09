Украинские коллекторы просят РФ вернуть из плена должников из ВСУ

Собеседник агентства отметил, что в последние месяцы кратно возросло количество обращений со стороны граждан РФ, которые пытаются найти своих украинских родственников, насильно мобилизованных в ВСУ. Также люди содействуют силовикам в вопросе сдачи их в плен.