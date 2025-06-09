Задержан мэр Красноярска Логинов

Мэр Красноярска Владислав Логинов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.
Сообщается, что в отношении чиновника проводятся оперативные мероприятия.
«Статья 290 УК РФ (получение взятки)», — приводит агентство полученную от источника в правоохранительных органах информацию.
Источник в правоохранительных органах также подтвердил информацию о задержании Логинова сайту KP.RU. Также сообщается, что в городской администрации проводится обыск.
В мае сообщалось, что в Ростовской области задержан мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Чиновника подозревают в получении взятки, а одного из его подчиненных — в посредничестве.
Ранее силовиками был задержан глава администрации Северодонецка Николай Моргунов. Его подозревают в разбое, совершенном целой организованной бандой и похищении людей. Кроме того, банде, которой помогал экс-мэр, вменяют больше десятка убийств.