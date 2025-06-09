Израильские военные высадились на борт «Мадлен», связь с судном пропала

Связь с парусным судном «Мадлен», на котором группа активистов направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией, пропала после того, как на борт поднялись израильские военные. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник в проекте «Флотилия свободы». Данный проект осуществляет доставку гуманитарных грузов в Газу с 2010 года.
Ранее сообщалось, что среди пассажиров парусника — 22-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг, звезда сериала «Игра престолов» Лиам Каннингем и депутат Европарламента от Франции Рима Хассан.
После того, как связь с «Мадлен» пропала, в социальной сети Х появилось видеообращение Тунберг, в котором активистка обвинила власти Израиля в похищении. Ролик опубликовала «Флотилия свободы».
Накануне сообщалось, что судно с экоактивисткой Гретой Тунберг на борту, следующее в сектор Газа, попало в чрезвычайную ситуацию, на борту была объявлена тревога.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац распорядился не допустить судно «Мадлен» с поддерживающими палестинцев активистами к берегам сектора Газа.