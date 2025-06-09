Израильские военные высадились на борт «Мадлен», связь с судном пропала

Связь с парусным судном «Мадлен», на котором группа активистов направлялась в сектор Газа с гуманитарной миссией, пропала после того, как на борт поднялись израильские военные. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на источник в проекте «Флотилия свободы». Данный проект осуществляет доставку гуманитарных грузов в Газу с 2010 года.