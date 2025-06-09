Политолог Коробков объяснил слухи о разладе в Белом доме

«Как и Трамп, она не играет по правилам профессиональных политиков, всегда разыгрывающих что-то для публики, и их жен и ничего из себя не изображает. Всегда говорила, что ее сын должен расти в нормальной среде. Он учится в Нью-Йорке и она предпочитает быть рядом с ним», — добавил эксперт.