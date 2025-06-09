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Политолог Коробков объяснил слухи о разладе в Белом доме

Первая леди предпочла жить рядом с сыном.

Источник: Аргументы и факты

Отказ первой леди США Мелании Трамп жить в Белом доме объяснил aif.ru профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

«Она задолго до выборов сказала, что в Белом доме жить не собирается», — отметил он.

Политолог уточнил, что решение Мелании Трамп связано с ее желанием быть рядом с сыном.

«Как и Трамп, она не играет по правилам профессиональных политиков, всегда разыгрывающих что-то для публики, и их жен и ничего из себя не изображает. Всегда говорила, что ее сын должен расти в нормальной среде. Он учится в Нью-Йорке и она предпочитает быть рядом с ним», — добавил эксперт.

Ранее врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав фото и видео Дональда и Мелании Трампа, предположил в беседе с aif.ru, что их семейная жизнь дала трещину.