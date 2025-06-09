Израиль назвал перехваченный корабль с Тунберг селфи-яхтой знаменитостей

В МИД добавили, что существуют другие пути для доставки помощи, не связанных с её публичной демонстрацией в медиапространстве. При этом там пообещали передать «то крошечное количество помощи, которое было на яхте». Судно благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны.