Израиль назвал перехваченный корабль с Тунберг селфи-яхтой знаменитостей

Министерство подчеркнуло, что Тунберг и остальные пассажиры привезли в Газу «менее одного грузовика с гуманитарной помощью». За последние две недели в регион из Израиля заехало более 1200 таких машин. Ведомство сделало вывод, что активистка стремилась лишь привлечь внимание общественности.
В МИД добавили, что существуют другие пути для доставки помощи, не связанных с её публичной демонстрацией в медиапространстве. При этом там пообещали передать «то крошечное количество помощи, которое было на яхте». Судно благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои родные страны.
Ранее военные Израиля поднялись на борт судна, на котором шла Тунберг. Коалиция «Флотилия свободы» сообщила, что судно Madleen столкнулось с нападением в международных водах по пути в сектор Газа. Над судном кружили дроны, которые распыляли белое вещество. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что военно-морские силы страны отдали Madleen приказ изменить курс.