Илон Маск впервые поддержал Дональда Трампа после конфликта

Американский бизнесмен Илон Маск впервые после продолжительного публичного конфликта выразил поддержку президенту США Дональду Трампу.
Основатель SpaceX и Tesla опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) скриншот сообщения Трампа, в котором тот требовал извинений от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Маск не сопроводил публикацию дополнительными комментариями.
Ранее предприниматель также репостнул другое заявление Трампа о поручении силовым структурам восстановить порядок в Лос-Анджелесе, сопроводив эту публикацию символами двух американских флагов. Эти действия Маска знаменуют первый случай его открытой солидарности с Трампом после периода напряженных отношений между бизнесменом и политиком.
Напомним, что в Лос-Анджелесе во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа произошли столкновения с полицией. Двое офицеров получили ранения.
Ранее сообщалось, что губернаторы 22 штатов осудили действия Трампа по отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес.