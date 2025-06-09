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Илон Маск впервые поддержал Дональда Трампа после конфликта

Американский бизнесмен Илон Маск впервые после продолжительного публичного конфликта выразил поддержку президенту США Дональду Трампу.

Американский бизнесмен Илон Маск впервые после продолжительного публичного конфликта выразил поддержку президенту США Дональду Трампу.

Основатель SpaceX и Tesla опубликовал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) скриншот сообщения Трампа, в котором тот требовал извинений от губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Маск не сопроводил публикацию дополнительными комментариями.

Ранее предприниматель также репостнул другое заявление Трампа о поручении силовым структурам восстановить порядок в Лос-Анджелесе, сопроводив эту публикацию символами двух американских флагов. Эти действия Маска знаменуют первый случай его открытой солидарности с Трампом после периода напряженных отношений между бизнесменом и политиком.

Напомним, что в Лос-Анджелесе во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа произошли столкновения с полицией. Двое офицеров получили ранения.

Ранее сообщалось, что губернаторы 22 штатов осудили действия Трампа по отправке Нацгвардии в Лос-Анджелес.