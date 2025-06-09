Илон Маск впервые поддержал Дональда Трампа после конфликта

Ранее предприниматель также репостнул другое заявление Трампа о поручении силовым структурам восстановить порядок в Лос-Анджелесе, сопроводив эту публикацию символами двух американских флагов. Эти действия Маска знаменуют первый случай его открытой солидарности с Трампом после периода напряженных отношений между бизнесменом и политиком.