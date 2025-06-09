В ГД попросили ввести госрегулирование цен на ж/д билеты в Крым

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру транспорта Роману Старовойту с просьбой ввести государственное регулирование цен на железнодорожные билеты в Крым, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом», — сказано в обращении.
В письме политик просит обеспечить доступность и справедливое ценообразование на билеты, увеличить количество составов в пиковые сезоны, контроль за деятельностью перевозчиков в интересах граждан России, а также использование всех доступных ресурсов для оптимизации логистики.
Кроме того, лидер СРЗП обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой вмешаться для системного решения проблемы. Обращение также имеется в распоряжении РИА Новости.
«Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения с стратегически важным российским полуостровом», — сказал Миронов РИА Новости.