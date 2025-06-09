Кортеж Путина прибыл поздно вечером в Кремль незадолго до полуночи

Пресс‑секретарь Дмитрий Песков не раз пояснял, что ночные приезды Путина в Кремль — не экстренная, а вполне рутинная мера. По словам Пескова, эти перемещения обусловлены прежде всего удобством расписания и дорожным трафиком. Как отметил Песков, Путин приезжает поздним вечером, когда дороги разгружены, чтобы не создавать пробок и не доставлять «лишнего дискомфорта для автолюбителей».