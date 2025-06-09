Каприз или тайный развод: эксперты обсудили слухи о разладе между Трампами

«На публике прорывается минимум. Так, знаменитое видео с резкой сменой улыбки может говорить не только о скепсисе по отношению к Трампу, скорее всего, это свидетельство напряженности в отношениях. Резкая смена этой улыбки, когда он отворачивается, тоже говорит о том, что она играет хорошую роль. Зная ее характер, экстравагантность Трампа как такового, можно говорить о том, что, конечно, что-то там происходит. Видно, что есть какая-то трещина, но пока непонятно: они поссорились, охладели или что-то еще. Эмоциональная усталость от партнера, выгорание, семейная усталость там присутствует. То есть можно говорить, что размолвка есть, не такая эмоциональная, как у Макронов в самолете, но имеет место охлаждение, напряжение», — резюмировал Панкратов.