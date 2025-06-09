Каприз или тайный развод: эксперты обсудили слухи о разладе между Трампами

Первая леди США Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме. Связано это с разладом в семье президента США или с другими причинами, aif.ru рассказали эксперты.
Мелания Трамп выбрала между мужем и сыном.
Еще задолго до выборов Мелания Трамп предупредила, что не будет жить в Белом доме, объяснил aif.ru профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Политолог отметил, что это решение связано с желанием супруги Дональда Трампа быть рядом с сыном.
«Как и Трамп, она не играет по правилам профессиональных политиков, всегда разыгрывающих что-то для публики, и их жен и ничего из себя не изображает. Всегда говорила, что ее сын должен расти в нормальной среде. Он учится в Нью-Йорке и она предпочитает быть рядом с ним», — добавил эксперт.
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин, поделился мнением, что решение Мелании Трамп связано с непростым характером американского лидера.
«Трамп человек непростой, ужиться с ним и работать с ним тяжело. Плюс у него несколько деспотический стиль, его нельзя назвать тираном, но он привык переносить бизнес-модель на все грани жизни. То есть, как работает, функционирует Белый дом, скорее всего, также должно быть и в семье», — объяснил эксперт.
Трамп любит красивых женщин.
Политолог Блохин обратил внимание на косвенные признаки, которые указывают на противоречия и проблемы в отношениях американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании.
Он напомнил, что Трамп не равнодушен к красивым женщинам.
«Скандалов из-за этого было немало, это не только Мелании Трамп, это никому не понравится. Исходя из косвенных признаков, у Трампов есть противоречия, о которых мы можем только догадываться, пока они не выйдут на поверхность», — рассказал политолог.
При этом, по мнению Блохина, если проблемы четы Трампов станут достоянием публики, американскому лидеру это не навредит.
«Как показывает практика, в отношении Трампа действует поговорка: “Что нас не убивают, делает нас сильнее”. Когда на него оказывался невероятный прессинг во время первого срока президентства, импичменты, различные скандалы, утечки, другой бы, наверное, уже мог оказать в прединсультном состоянии, а Трампа, мне кажется, это еще в большей степени заводило, еще в большей степени повышало его ощущение борьбы, конкуренции. Любого другого политика подобные действия, заявления, ситуации уже давно похоронили бы. Но с Трампом все это не работает. Наоборот, ему все в большей степени только в плюс», — резюмировал политолог.
Выгорание или усталость от партнера?
Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов проанализировал фото и видео Дональда Трампа и Мелании. Он обратил внимание на характерные черты во внешности первой леди.
«Уголки рта опущены, что говорит и ее некоем пессимизме или, может быть, даже скепсисе. Мелания научена контролировать себя, работать на камеру, на публику. Она выбрала себе образ ледяной королевы, но это, скорее всего, не отражает ее настоящий характер», — объяснил Панкратов.
Эксперт подчеркнул, что первая леди США совершенно точно не склонна к публичной демонстрации своих глубоких чувств.
«На публике прорывается минимум. Так, знаменитое видео с резкой сменой улыбки может говорить не только о скепсисе по отношению к Трампу, скорее всего, это свидетельство напряженности в отношениях. Резкая смена этой улыбки, когда он отворачивается, тоже говорит о том, что она играет хорошую роль. Зная ее характер, экстравагантность Трампа как такового, можно говорить о том, что, конечно, что-то там происходит. Видно, что есть какая-то трещина, но пока непонятно: они поссорились, охладели или что-то еще. Эмоциональная усталость от партнера, выгорание, семейная усталость там присутствует. То есть можно говорить, что размолвка есть, не такая эмоциональная, как у Макронов в самолете, но имеет место охлаждение, напряжение», — резюмировал Панкратов.