Маск впервые после конфликта с Трампом выразил солидарность с ним

Трамп на своей странице в соцсети Х* призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы. Маск у себя опубликовал скриншот поста президента, однако не сопроводил его никакими комментариями.