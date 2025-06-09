Маск впервые после конфликта с Трампом выразил солидарность с ним

Американский бизнесмен Илон Маск впервые после публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом выразил солидарность с ним.
Трамп на своей странице в соцсети Х* призвал губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса принести извинения перед народом Лос-Анджелеса за свои провалы. Маск у себя опубликовал скриншот поста президента, однако не сопроводил его никакими комментариями.
За несколько минут до этого Маск опубликовал скриншот другого поста Трампа, где президент заявил о поручении силовым органам восстановить в Лос-Анджелесе правопорядок. Маск сопроводил публикацию двумя американскими флагами.
Ранее сообщалось, что власти США введут в Лос-Анджелес две тысячи бойцов нацгвардии в связи с демонстрациями против поиска нелегальных мигрантов.
Отмечалось, что во время протестов при наезде мотоциклистов пострадали как минимум двое полицейских.
Публичная перепалка Трампа и Маска произошла на прошлой неделе. Причиной стал предложенный президентом США законопроект о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал документ «отвратительной мерзостью» и призвал «убить законопроект».
Накануне Трамп заявил, что его дружба с Маском закончилась. В Белом доме сообщили, что в ближайшее время президент не планирует беседовать с миллиардером.
* Соцсеть X заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.