Армия враждебной страны подняла в небо самолеты из-за «активности РФ на Украине»

В связи со сложившейся обстановкой на Украине авиационные силы Польши и её союзников были подняты в небо в понедельник. Об этом сообщило оперативное командование родов польских вооруженных сил в социальной сети Х (бывший Твиттер).
В публикации указывается, что оперативный командующий отдал распоряжение о приведении в действие «всех имеющихся в его распоряжении сил и средств» в соответствии с действующими протоколами, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в воздух были подняты дежурные звенья истребительной авиации.
В дополнение к этому, польские наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были переведены в состояние повышенной боеготовности.
По утверждению польских военных, все принятые меры направлены на обеспечение безопасности в приграничных районах.
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