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Рябков: сокращение сил НАТО в Восточной Европе усилило бы безопасность континента

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сокращение контингента НАТО в Восточной Европе пошло бы на пользу безопасности всего континента. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

«Хочу напомнить, что в адресованных нами Вашингтону и Брюсселю в декабре 2021 года предложениях фигурировал императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток, а также требования о неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, — сказал замминистра. — Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента».

Рябков, отвечая на вопрос о возможном выводе Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, отметил, что «время покажет, до чего в итоге договорятся США и Евросоюз». «Брюссельская группа задающих тон руководителей и функционеров наднациональных структур Евросоюза пропитана враждебной по отношению к России идеологией. И не мое дело разбираться в нюансах подходов тех или иных участников этих обсуждений», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.