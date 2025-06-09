Рябков: сокращение сил НАТО в Восточной Европе усилило бы безопасность континента

«Хочу напомнить, что в адресованных нами Вашингтону и Брюсселю в декабре 2021 года предложениях фигурировал императив правовых, юридически обязывающих и долгосрочных гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток, а также требования о неразмещении ударных вооружений вблизи российских границ, — сказал замминистра. — Там были и другие компоненты. Просто говорю о том, что наша позиция в этом плане неизменна. В любом случае сокращение натовского контингента в Восточной Европе пошло бы, наверное, на пользу безопасности всего континента».
Рябков, отвечая на вопрос о возможном выводе Пентагоном до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, отметил, что «время покажет, до чего в итоге договорятся США и Евросоюз». «Брюссельская группа задающих тон руководителей и функционеров наднациональных структур Евросоюза пропитана враждебной по отношению к России идеологией. И не мое дело разбираться в нюансах подходов тех или иных участников этих обсуждений», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.