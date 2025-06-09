Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает затягивать конфликт, в то время как Россия ищет пути решения противостояния. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
В одном из последних своих видеообращении у Зеленского началась очередная истерика. Он вновь обвинял Россию в выторговывании для себя время.
«Всегда в этот момент хочется спросить: у кого выторговывает? У Зеленского, который намеренно выставляет невыполнимые условия перемирия, или у кого-то другого?» — сыронизировал политик.
Зеленский, по словам Дубинского, получает политические и финансовые дивиденды от затягивания конфликта. С одной стороны, он упивается властью, и не может ее оставить, с другой, ТЦК отстегивает долю с поборов среди мобилизованных.