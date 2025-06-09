Тунберг обвинила Израиль в своём похищении

Соответствующие обвинения она высказала в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
«Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль», — заявила она в видео, опубликованном австралийским информационном порталом.
Тунберг призвала свою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить её и остальных волонтёров как можно скорее.
Ранее в коалиции «Флотилия свободы» заявили, что судно Madleen с Тунберг на борту подверглось нападению в международных водах. Утверждается, что судно с людьми на борту было перехвачено военными Израиля.
Вместе с этим в израильском МИД заявили, что судно со шведской экоактивисткой на борту направляется к берегам Израиля.